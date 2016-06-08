

Yaklaşık 4 aydır Amerika'da bulunan Ulusoy'un Los Angeles'ta Taylor Marie Hill ile buluştuğu ve aralarındaki arkadaşlığın kısa sürede aşka dönüştüğü söylendi.







Ancak bu iddialarla ilgili açıklama geldi. Ünlü oyuncuya yakın bir kaynak "Sadece arkadaşlar. Çağatay'ın tekrar Amerika'ya gitmesinin nedeni dil eğitimi" dedi.



