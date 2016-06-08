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çağatay ulusoy cephesinden yeni aşk açıklaması

ÇAĞATAY ULUSOY CEPHESİNDEN YENİ AŞK AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un, kısa bir süre önce aynı reklam filmde boy gösterdiği Victoria's Secret modeli Taylor Marie Hill ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:33
Puan Ver : Çağatay Ulusoy Cephesinden Yeni Aşk Açıklaması(6/10)7


Yaklaşık 4 aydır Amerika'da bulunan Ulusoy'un Los Angeles'ta Taylor Marie Hill ile buluştuğu ve aralarındaki arkadaşlığın kısa sürede aşka dönüştüğü söylendi.



Ancak bu iddialarla ilgili açıklama geldi. Ünlü oyuncuya yakın bir kaynak "Sadece arkadaşlar. Çağatay'ın tekrar Amerika'ya gitmesinin nedeni dil eğitimi" dedi.

 








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