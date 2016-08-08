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çağatay ulusoy, çağla büyükakçay ile bir araya geldi

ÇAĞATAY ULUSOY, ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY İLE BİR ARAYA GELDİ

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Rio 2016 Olimpiyatları'nda teniste ülkemizi temsil edecek ilk sporcu olan Çağla Büyükakçay'a başarılar diledi.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 15:48
Puan Ver : Çağatay Ulusoy, Çağla Büyükakçay İle Bir Araya Geldi(0/10)


Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'dan örnek davranış!



Ulusoy, sosyal medyadan yayınladığı mesajla Brezilya'daki Rio 2016'da Türkiye'yi teniste temsil edecekilk sporcumuz Çağla Büyükakçay'a başarılar diledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde başarılı tenisçimizle bir araya gelen Ulusoy, "İlkleri başaran, yapılamaz deneni yapan insanlara her zaman saygı duyarım" dedi.








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