Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Rio 2016 Olimpiyatları'nda teniste ülkemizi temsil edecek ilk sporcu olan Çağla Büyükakçay'a başarılar diledi.



Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'dan örnek davranış!







Ulusoy, sosyal medyadan yayınladığı mesajla Brezilya'daki Rio 2016'da Türkiye'yi teniste temsil edecekilk sporcumuz Çağla Büyükakçay'a başarılar diledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde başarılı tenisçimizle bir araya gelen Ulusoy, "İlkleri başaran, yapılamaz deneni yapan insanlara her zaman saygı duyarım" dedi.