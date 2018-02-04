Miroslav Stoch Orta Sahadan Muhteşem Bir Gole İmza Attı
Yellen, Fed'deki Görevinin Ardından Brookings Enstitüsü'nde Görev Alacak
Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak: En İyi Yerde Bitireceğiz
Terör Mağduru Esnaf Ve Sanatkar İle Çiftçilerin Kredi Borçlarına Erteleme
Çağan Irmak'ın Tutmaz Denilen Dizisi Reytingde Dibi Gördü
Şenol Güneş, Ricardo Quaresma İle Görüşme Yapacak
Türkiye Genelinde 784 Milyon Lira Kira Yardımı Yapıldı
Şenol Güneş: Bundan Sonra Verilen Görevi Yapmayana Forma Yok
İki İle Daha Havalimanı Geliyor! 2019'da Hizmete Girecek
Arka Sokaklar'ın Hakan Komiseri, Ünlü Ozanımız Murat Çobanoğlu'nun Oğlu Çıktı
Borsa Liginde Ocak Ayının Şampiyonu Trabzonspor Oldu
Özbekistan, Türkiye Vatandaşlarına 30 Gün Süreli Vize Muafiyeti Tanıyacak
Alkolü Fazla Kaçırıp Ayakta Duramayan İrem Derici: Görüntüleri Görünce Kendimden Nefret Ettim
Kayserili Girişimci Üretti! Nusret'in Ünlü El Hareketi Tuzluk Oldu
KâRına KâR Katan Bankalar, Personel Kıyımı Yaptı
Ünlü Oyuncu, Uğruna Yuvasını Yıktığı İsimle Evliliğe İlk Adımı Attı
Ürettiği Elektriği Satanlar, Gelir Vergisinden Muaf Olacak
Eşinden 2 Yıl Önce Boşanan Ünlü Popçu Gökhan Özen, Aşkı Manken Victoria Klemme'de Buldu
Enes Ünal'lı Villarreal Deplasmanda Kayıp!
Cenk Tosun İçin Şoke Eden Sözler: Buraya Alışmakta Güçlük Çekiyor

Çağan Irmak'ın Tutmaz denilen dizisi reytingde dibi gördü

ÇAĞAN IRMAK'IN TUTMAZ DENİLEN DİZİSİ REYTİNGDE DİBİ GÖRDÜ

Genelde sinema filmleri beğenilen Çağan Irmak'ın genellikle dizileri beğenilmiyordu. Irmak'ın yeni dizi Gülizar reytinglerde 13. sırada kalarak dibi gördü.

Tarih : 04 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Çağan Irmak'ın Tutmaz Denilen Dizisi Reytingde Dibi Gördü(10/10)6

Kanal D'de dün akşam 3. bölümüyle ekrana gelen Gülizar reyting yarışında dibi görünce "Erken final yapar." dedikoduları arttı.

ÇAĞAN IRMAK'IN DİZİSİ "TUTMAZ" DENİYORDU

Sinema filmleriyle pek çok kesimin beğenisini kazanan ünlü yönetmen Çağan Irmak aynı başarıyı dizilerinde yakalayamadı. Irmak'ın yeni dizisi Gülizar, 13. sırada kalarak reytingde dibi gördü. Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin reyting sıralamasında 1. olurken FOX TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz 2. oldu.

İşte reyting sıralaması:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çağan  Irmak  In  Tutmaz  Denilen  Dizisi  Reytingde  Dibi  Gördü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER