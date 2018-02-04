ÇAĞAN IRMAK'IN TUTMAZ DENİLEN DİZİSİ REYTİNGDE DİBİ GÖRDÜ
Genelde sinema filmleri beğenilen Çağan Irmak'ın genellikle dizileri beğenilmiyordu. Irmak'ın yeni dizi Gülizar reytinglerde 13. sırada kalarak dibi gördü.
Kanal D'de dün akşam 3. bölümüyle ekrana gelen Gülizar reyting yarışında dibi görünce "Erken final yapar." dedikoduları arttı.
ÇAĞAN IRMAK'IN DİZİSİ "TUTMAZ" DENİYORDU
Sinema filmleriyle pek çok kesimin beğenisini kazanan ünlü yönetmen Çağan Irmak aynı başarıyı dizilerinde yakalayamadı. Irmak'ın yeni dizisi Gülizar, 13. sırada kalarak reytingde dibi gördü. Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin reyting sıralamasında 1. olurken FOX TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz 2. oldu.
İşte reyting sıralaması:
Kaynak: haberinburada
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