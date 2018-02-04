Kanal D'de dün akşam 3. bölümüyle ekrana gelen Gülizar reyting yarışında dibi görünce "Erken final yapar." dedikoduları arttı.

ÇAĞAN IRMAK'IN DİZİSİ "TUTMAZ" DENİYORDU

Sinema filmleriyle pek çok kesimin beğenisini kazanan ünlü yönetmen Çağan Irmak aynı başarıyı dizilerinde yakalayamadı. Irmak'ın yeni dizisi Gülizar, 13. sırada kalarak reytingde dibi gördü. Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin reyting sıralamasında 1. olurken FOX TV'de yayınlanan Kalbimdeki Deniz 2. oldu.

İşte reyting sıralaması:

Kaynak: haberinburada