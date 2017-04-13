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çadırda 10 günde 606 milyonluk ev sattı

ÇADIRDA 10 GÜNDE 606 MİLYONLUK EV SATTI

Dap Yapı tarihinde ilk defa yaptığı yüzde 25 indirimle çadırda konut sattı. 2017'nin ilk 3 ayında 700 milyon liralık ciro yapan şirket, 606 milyon liralık ciroyu çadırda gerçekleştirdi

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:34
Puan Ver : Çadırda 10 Günde 606 Milyonluk Ev Sattı(7/10)7


Gayrimenkul sektöründe başlatılan tarihi seferberlik hamlesini kurduğu çadırlarla devam ettiren Dap Yapı, rekor ciroya ulaştı. Şirket 10 günde 8 projesinde 606 milyon liralık konut sattı. Çadırda, Validebağ Konakları, Dalga Kule, Burgu Kule, Tango Kule, Vazo Kule, Adam Kule, Taksim Petek Residence, Teras Kule ve Dap Vadisi'nde yer alan konaklar, rezidanslar ve ofisler alıcı buldu.



Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ilk 3 ayda ise 700 milyon liralık ciro elde ettiklerini belirterek, "700 milyon liralık cironun 606 milyon lirasını 10 günde yaptık. Üstelik bunlar ağırlıkla 2.5-3 milyon liralık lüks konutlar" dedi. Kurdukları çadırda gece 3'e kadar satış yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 700 milyonluk cironun 540 milyonunu Validebağ, 66 milyonunu da İstMarina'daki satışların oluşturduğunu söyledi.



 



kaynak:sabah








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