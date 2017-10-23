CADDE ORTASINDA TECAVÜZE UĞRADI, YARDIM ETMEK YERİNE GÖRÜNTÜLEDİLER!
Hindistan'da meydana gelen olay pes dedirtti. Tecavüze uğrayan kadına yardım etmek yerine cep telefonlarıyla görüntüleme yarışına girdiler.
HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TECAVÜZ ETTİ
Hindistan'ın Visakhapatham şehrinde, Cumartesi günü saat 14:00 sularında metro istasyonuna yakın bir yerde, kaldırım kenarında oturan kadın saldırıya uğradı.
Sarhoş olduğu belirtilen saldırgan, kadına yaklaşıp zorla yere yatırdıktan sonra herkesin gözü önünde tecavüz etti.
YARDIM ETMEK YERİNE KAYDETTİLER
Kadın tecavüze uğradığı sırada olay yerinden geçenlerden bazıları hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken bazıları ise yardım etmek yerine telefonlarına sarılıp o anları kaydettiler.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis, görüntülerden yola çıkarak kısa sürede ismi G Shiva olarak açıklanan 23 yaşındaki genci gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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