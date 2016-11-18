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çad fetö okullarını türkiye maarif vakfı'na devretti

ÇAD FETÖ OKULLARINI TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NA DEVRETTİ

Afrika ülkesi Çad'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait tüm okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine karar verildi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 12:51
Puan Ver : Çad Fetö Okullarını Türkiye Maarif Vakfı'na Devretti(8/10)7


Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Çad hükümetiyle yapılan ikili görüşmeler neticesinde bu ülkedeki tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına teslim edilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.



Fethullahçı Terör Örgütü'ünn Çad'da bir ilkokul ve bir ortaokulu bulunuyor.



MAARİF VAKFI NE ZAMAN KURULDU?



Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı, Meclis'te kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanuna göre vakıf, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nu onaylamıştı.



Haziran ayında 8 maddelik "Maarif Vakfı Kanunu"na göre, merkezi İstanbul'da olan bir vakıf kurulacak.



Bu vakıf yurt dışında okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek; okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.



Yurt içinde de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek olan vakıf, araştırma, geliştirme çalışmaları yapacak, yayınlar, metotlar geliştirecek.



 



kaynak:ntv








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