İngiliz ekipleri Crystal Palace ve Newcastle United, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun için 11 Milyon Sterlin teklif etti. Siyah-Beyazlılar, Cenk'in fiyatını 15 milyon Sterlin olarak belirledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Newcastle United Cenk Tosun için 11 Milyon Sterlin teklif etti.

NTV Spor'un haberine göre; İngiltere Premier ekipleri Crystal Palace ve Newcastle United, Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

BEŞİKTAŞ 15 MİLYON STERLİN İSTİYOR

İki kulüp de Beşiktaşlı yıldız oyuncuya 11 Milyon Sterlin teklif ederken, Beşiktaş Kulübü Cenk Tosun'un bonservis bedelini 15 Milyon Sterlin olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar milli futbolcuyu kadrosunda tutmak istese de gelen teklifin yüksek olması Beşiktaşlı yöneticilerin ve teknik heyetin fikrini değiştirdi. Yapılacak son görüşmelerin ardından Beşiktaş'ın istediği teklife yaklaşan kulüp ile anlaşma sağlanması sürpriz olmayacak.

Cenk Tosun'un transferi halinde kadrosuna bir forvet takviyesi daha düşünen Beşiktaş, Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'dan bir kez daha kiralamak için girişimlere başlayacak. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Ba, bir süredir Türkiye'de antreman yapıyor.

ABOUBAKAR GÜNDEME GELEBİLİR

Beşiktaş, Cenk'i sattığı takdirde transfer dönemi başında ilgilendiği Vincent Aboubakar'ı yeniden gündemine alabilir. Aboubakar için Porto'ya ulaşan son resmi teklif, Marsilya tarafından yapılan 17 Milyon Euro'luk bir teklifti fakat bu rakam Portekiz ekibi tarafından reddedilmişti. Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada