

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"nın deşifre edildiği operasyonda, örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"un ekran ara yüzü ortaya çıkarıldı.



Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock ana ekran ara yüzünde "Friends (9/27)" olarak görülen üst kısımda 27 kullanıcının bulunduğu, grupta çevrim içi olan 9 kullanıcıdan birinin de "Hoca Efendi" isimli kullanıcı olduğu belirlendi.







kaynak:milliyet