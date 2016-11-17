BYLOCKUN EKRAN ARA YÜZÜ DEŞİFRE EDİLDİ
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"nın deşifre edildiği operasyonda, örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"un ekran ara yüzü ortaya çıkarıldı.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"nın deşifre edildiği operasyonda, örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"un ekran ara yüzü ortaya çıkarıldı.
Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock ana ekran ara yüzünde "Friends (9/27)" olarak görülen üst kısımda 27 kullanıcının bulunduğu, grupta çevrim içi olan 9 kullanıcıdan birinin de "Hoca Efendi" isimli kullanıcı olduğu belirlendi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar