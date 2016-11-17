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bylockun ekran ara yüzü deşifre edildi

BYLOCKUN EKRAN ARA YÜZÜ DEŞİFRE EDİLDİ

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"nın deşifre edildiği operasyonda, örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"un ekran ara yüzü ortaya çıkarıldı.

Tarih : 17 Kasım 2016, 12:43
Puan Ver : Bylockun Ekran Ara Yüzü Deşifre Edildi(7/10)8


İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyalet yapılanması"nın deşifre edildiği operasyonda, örgütün kriptolu yazışma programı "ByLock"un ekran ara yüzü ortaya çıkarıldı.



Gizli tanık beyanlarına göre yapılan çözümlemede, ByLock ana ekran ara yüzünde "Friends (9/27)" olarak görülen üst kısımda 27 kullanıcının bulunduğu, grupta çevrim içi olan 9 kullanıcıdan birinin de "Hoca Efendi" isimli kullanıcı olduğu belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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