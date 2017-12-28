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Bylock'tan Tutuklanan Mke Kırıkkale kalecisi tahliye edildi

BYLOCK'TAN TUTUKLANAN MKE KIRIKKALE KALECİSİ TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Bylock'tan Tutuklanan Mke Kırıkkale Kalecisi Tahliye Edildi(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. hakkında, güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine tahliye edilmesine karar verildi.

BAŞSAVCILIK YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASINI İSTEDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine, iradesi dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, hakkında işlem yapılan 1 GSM numarasını kullanan T.Ö. ile ilgili yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Mahkeme, T.Ö'nün "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.

1 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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