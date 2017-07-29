BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINAN BEKİR İRTEGÜN, SERBEST BIRAKILDI
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Tecrübeli futbolcunun daha önce de pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılan İrtegün, sorguya alınmıştı. Ünlü futbolcunun sorgusunun ardından serbest bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: haberinburada
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