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ByLock'tan Gözaltına Alınan Bekir İrtegün, Başkalarının İsmini Verdi

BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINAN BEKİR İRTEGÜN, BAŞKALARININ İSMİNİ VERDİ

ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün'ün sorguda örgüte dahil olan başka kişilerin isimlerini verdiği ortaya çıktı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Bylock'tan Gözaltına Alınan Bekir İrtegün, Başkalarının İsmini Verdi(8/10)4

ATV Haber muhabiri Emrullah Erdinç, futbolda FETÖ operasyonuyla ilgili gözaltına alınan daha sonra serbest kalan Bekir İrtegün ile ilgili konuştu.

BEKİR İRTEGÜN'Ü ANLATTI

Medipol Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınmış, sonra da serbest bırakılmıştı.

Bekir İrtegün'ün ifadesini İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başka bir boyutta incelendiği ortaya çıktı.

BAŞKA İSİMLER DE GÖZALTINA ALINABİLİR

Konuyla ilgili konuşan Emrullah Erdinç, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde veya aylarda başka isimlerin de gözaltına alınabileceğini söyledi.

Erdinç, "Dosyayla ilgili bir gizlilik söz konusu. Bunun nedeni şu. Özellikle Cumhuriyet savcıları Bekir İrtegün'ün verdiği ifadeler üzerinde başka isimlerin de ortaya çıkması. Bu yüzden henüz gizlilik kalkmadı. Bazı teknik takip çalışmaları devam ediyor. Bekir İrtegün'ün ifadeleriyle birlikte önümüzdeki süreçte başka isimler de gözaltına alınabilir" diye konuştu.

Kaynak: FutbolArena

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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