BYLOCK'ÇU MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİNE EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ: FETÖ MÜCADELESİ SULANDIRILIYOR
Son günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan "ByLock'çu milletvekilleri" listeleriyle ilgili Emniyet'ten açıklama geldi.
"BYLOCK'UN ADLİ DELİL OLMA ÖZELLİĞİNİ BOŞA ÇIKARMAYA YÖNELİK"
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden hain FETÖ terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullandığı ByLock iletişim aracının adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya çalışan bir takım paylaşımlar yapılmaktadır" denildi.
"FETÖ İLE MÜCADELE SULANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"
Bu paylaşım sahiplerinin TBMM ve üyeleri üzerinden mesnetsiz iddialarla algı operasyonu yaparak FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalıştıklarının aşikar olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta suç teşkil ettiği tespit edilen bu tür paylaşımlar titizlikle takip edilerek, sorumlular hakkında gerekli adli işlemler cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde etkin bir şekilde yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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