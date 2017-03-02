

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, daha önce Yozgat'ta görevliyken, örgüt bağlantısı nedeniyle KHK ile meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 9 polis hakkında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıklarının tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkartıldı.







kaynak:sabah