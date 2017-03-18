BYLOCK'ÇU ASKERLERLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ
FETÖ/PDY'nin örgüt içi haberleşmeyi sağlayan kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 23 TSK mensubu askerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen FETÖ soruşturmalarında dün Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 23 asker gözaltına alındı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma da, ifadelerine başvurulan askerler tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
kaynak:sabah
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