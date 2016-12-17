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BYLOCK'ÇU ASKERLERE BÜYÜK OPERASYON


BYLOCK'ÇU ASKERLERE BÜYÜK OPERASYON
Tarih : 17 Aralık 2016, 09:51
Puan Ver : Bylock'çu Askerlere Büyük Operasyon(10/10)9


FETÖ'nün gizli yazışma sistemi olan bylock kullandığı gerekçesiyle askerlere yönelik 57 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyona toplam 2 bin polisin katıldığı bildirildi. 500'ü aşkın rütbeli asker hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.



Gözaltı kararı alınan askerler arasında albay rütbesinde askerler de yer alıyor. Operasyon yapılan yerler arasında İstanbul Hap Akademileri Komutanlığı da bulunuyor. Askeri birlikler, lojmanlar ve evlerde gözaltı işlemleri devam ediyor.



 



kaynak:habertürk








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