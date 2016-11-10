İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bu programın örgütün üst düzey yöneticileri tarafından FETÖ'ye giriş ve örgüt üyeliğinin referansı olarak kabul edildiği belirtildi.



İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bu programın örgütün üst düzey yöneticileri tarafından FETÖ'ye giriş ve örgüt üyeliğinin referansı olarak kabul edildiği belirtildi.



İddianamede, MİT tarafından yapılan çalışmalarda 18 milyon mesaj içeriğinden 17 milyonunun, 3,5 milyon e-posta içeriğinden 2,5 milyonunun çözümlendiği, 2010 KPSS soruşturmasında 100 ve üzeri soruya doğru cevap veren 3 bin 227 şüpheliden 700'ünün aktif şekilde "ByLock" kullandığının tespit edildiğine dair bilgiler yer aldı.







kaynak:miliyet