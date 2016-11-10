BYLOCK OPERASYONUNDA FLAŞ GELİŞME! 17 MİLYONU ÇÖZÜLDÜ
İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bu programın örgütün üst düzey yöneticileri tarafından FETÖ'ye giriş ve örgüt üyeliğinin referansı olarak kabul edildiği belirtildi.
İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bu programın örgütün üst düzey yöneticileri tarafından FETÖ'ye giriş ve örgüt üyeliğinin referansı olarak kabul edildiği belirtildi.
İddianamede, MİT tarafından yapılan çalışmalarda 18 milyon mesaj içeriğinden 17 milyonunun, 3,5 milyon e-posta içeriğinden 2,5 milyonunun çözümlendiği, 2010 KPSS soruşturmasında 100 ve üzeri soruya doğru cevap veren 3 bin 227 şüpheliden 700'ünün aktif şekilde "ByLock" kullandığının tespit edildiğine dair bilgiler yer aldı.
kaynak:miliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar