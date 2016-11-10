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bylock operasyonunda flaş gelişme! 17 milyonu çözüldü

BYLOCK OPERASYONUNDA FLAŞ GELİŞME! 17 MİLYONU ÇÖZÜLDÜ

İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bu programın örgütün üst düzey yöneticileri tarafından FETÖ'ye giriş ve örgüt üyeliğinin referansı olarak kabul edildiği belirtildi.

Tarih : 10 Kasım 2016, 12:48
Puan Ver : Bylock Operasyonunda Flaş Gelişme! 17 Milyonu Çözüldü(5/10)2


İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik  soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bu programın örgütün üst düzey  yöneticileri tarafından FETÖ'ye giriş ve örgüt üyeliğinin referansı olarak kabul edildiği belirtildi.



İddianamede, MİT tarafından yapılan çalışmalarda 18 milyon  mesaj içeriğinden 17 milyonunun, 3,5 milyon e-posta içeriğinden 2,5 milyonunun  çözümlendiği, 2010 KPSS soruşturmasında 100 ve üzeri soruya doğru cevap veren 3  bin 227 şüpheliden 700'ünün aktif şekilde "ByLock" kullandığının tespit  edildiğine dair bilgiler yer aldı.



 



kaynak:miliyet








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