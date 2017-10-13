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ByLock Kullanıcısı 5 FETÖ'cü, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

BYLOCK KULLANICISI 5 FETÖ'CÜ, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Sahte göçmenlerin ByLock kullanıcısı FETÖ'cüler olduğu belirlendi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : Bylock Kullanıcısı 5 Fetö'cü, Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı(5/10)1

Türkiye'den kaçarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan ve bunun için de yasadışı göçmen kılığına giren FETÖ'cüler kervanına 5 kişi daha katıldı.

HUDUT DEVRİYESİ YAKALADI

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklü Köyü'nde yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen 1'i kadın 5 şüpheli yakaladı.

BYLOCK KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Sınır karakolunda yapılan incelemede şüpheliler A.S., S.A., S.B., M.G. ve T.K.'nın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı ve 'ByLock' kullanıcı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından jandarma ekiplerince teslim edilen şüphelileri, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki soruşturması sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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