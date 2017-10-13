BYLOCK KULLANICISI 5 FETÖ'CÜ, YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Sahte göçmenlerin ByLock kullanıcısı FETÖ'cüler olduğu belirlendi.
Türkiye'den kaçarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan ve bunun için de yasadışı göçmen kılığına giren FETÖ'cüler kervanına 5 kişi daha katıldı.
HUDUT DEVRİYESİ YAKALADI
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklü Köyü'nde yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen 1'i kadın 5 şüpheli yakaladı.
BYLOCK KULLANDIKLARI BELİRLENDİ
Sınır karakolunda yapılan incelemede şüpheliler A.S., S.A., S.B., M.G. ve T.K.'nın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı ve 'ByLock' kullanıcı olduğu belirlendi.
İşlemlerinin ardından jandarma ekiplerince teslim edilen şüphelileri, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki soruşturması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türk Askerlerinin Girdiği İdlib'in Atme Kasabasında Pyd'yle Çatışma!
- Erdoğan: Bu Gece Pensilvanya'dan Tehditler Aldık
- İşte Pendik'te Liseli Helin Palandöken'e Kıyan Sapık Saldırgan
- İlk Kez Görüntülendi! Erdoğan'ı Yerli Silahlarla Koruyacaklar
- Vize Krizinin Mimarı, 17-25 Aralık'tan 1 Ay Önce Mali Şubede Fetö'cü Müdürle Görüşmüş
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
- Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
- Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
DÜNYA HABERLERİ
- Kalçasındaki Tümör 40 Yıldır Büyüyor, Adım Bile Atamıyor
- Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor! 100 Kiloluk Moloz Başınıza Düşebilir
- İran'dan Abd'ye Tehdit Gibi Açıklama: Anlaşmadan Çekilirse Sonu Olur
- Nato'dan Türkiye Ve Abd'ye Çağrı: Krizi En Kısa Sürede Çözün
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
Bu Haberle İlgili Yorumlar