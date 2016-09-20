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bylock kullanan 141 memura yakalama kararı

BYLOCK KULLANAN 141 MEMURA YAKALAMA KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 15 ilde, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 141 kamu personeline yönelik operasyon başlatıldı.

Tarih : 20 Eylül 2016, 10:12
Puan Ver : Bylock Kullanan 141 Memura Yakalama Kararı(7/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 15 ilde, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 141 kamu personeline yönelik operasyon başlatıldı.








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