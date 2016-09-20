BYLOCK KULLANAN 141 MEMURA YAKALAMA KARARI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 15 ilde, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 141 kamu personeline yönelik operasyon başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 15 ilde, örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 141 kamu personeline yönelik operasyon başlatıldı.
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