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'bylock' davasında üçüncü duruşma başladı

'BYLOCK' DAVASINDA ÜÇÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 63'ü tutuklu 86 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması başladı.

Tarih : 22 Mart 2017, 11:33
Puan Ver : 'bylock' Davasında Üçüncü Duruşma Başladı(7/10)9


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 63'ü tutuklu 86 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması başladı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında oluşturulan binadaki duruşma salonunda İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 62 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



 



kaynak:sabah








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