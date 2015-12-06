

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yağmurlu, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.







Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artacak.







Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak esecek.







Sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeybatı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin meydana gelecek. Meteoroloji, sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (yollarda buzlanma nedeniyle trafikte ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.