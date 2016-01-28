BUZ TUTAN MOGAN GÖLÜ'NDE YÜRÜRKEN KRİZ GEÇİRİP BAYILDI
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan Mogan Gölü üzerine çıkan üvey iki kardeşten Mustafa H. kriz geçirip bayıldı. Kardeşi tarafından güçlükle kıyıya çekilen genç hastaneye kaldırıldı.
Donan Mogan Gölü üzerine çıkan üvey kardeşler 28 yaşındaki Can H. ile 19 yaşındaki Mustafa H., vatandaşların uyarılarına rahmen buz üzerinde gezintiye çıktılarr. Yetkililerin kıyıdan defalarca uyarılarda bulunmasına rağmen göl üzerinde gezen kardeşlerden Mustafa H., kriz geçirip bir anda buzların üzerine düşerek bayıldı.
Yaklaşık 15 santim kalınlığındaki göl üzerinde dakkilarca yerde duran Mustafa H.'nin yardımına koşan Can H., üvey kardeşini yattığı yerden alarak kıyıya çekti. Bu sırada bekleyen vatandaşlar, iki kardeşi kollarından tutup, kenara çıkardılar.
Vatandaşlar, olayı hemen polise ve ilk yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşleri hemen muayene edip, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi'ne götürüldüler.
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