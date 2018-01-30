Kış aylarında yüzeyi tamamen buz tutan, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra 123 kilometrekare genişliğindeki yüzeyi tamamen buz tutan göle gelerek keyifli dakikalar geçiriyor.

DOĞU EKSPRESİ İLE BAŞLADI

Sosyal medyada ilgi odağı Doğu Ekspresi'ne ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler, İstanbul, İzmir ve çevre illerden Ankara'ya gelerek buradan trene binip yolculuğa başlıyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas Erzincan, Erzurum üzerinden Kars'a uzanan Türkiye'nin en eski hatlarından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi, yolculuğunu 24 saatte tamamlıyor.

GÖL ÜSTÜNDE HALAY ÇEKİYORLAR

Yerli ve yabancı turistler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olup, deniz seviyesinden 1959 metre yüksekte bulunan Çıldır Gölü'ne geliyor, buz üstünde yürüyüp, atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor.

Bazıları ise kar topu oynayıp halay çekiyor. Vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

SANATÇILARIN DA UĞRAK YERİ OLDU

Şarkıcı Burak Kut, yaptığı açıklamada, Kars'ın çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Kars'a geldik, Çıldır Gölü'ne gelmezsek olmazdı. Muazzam bir yer." dedi.

Kars'ta olmaktan mutlu olduğunu ve sık sık gelmeyi planladığını ifade eden Kut, "İstanbul'un içinde yaşayıp sıkıştığımız için burada doğal güzelliklerle bir arada olmak, güzel halkıyla bütünleşmek bizim için çok mutluluk verici. Burası harika.

Çıldır Gölü'ne de ilk defa geliyorum, atlı kızaklarla da ilk defa geziyoruz burada. Memnun kaldık. İnşallah tekrar tekrar geliriz, tüm dostlarımıza da tavsiye edeceğiz, çok da meraklısı var. Tüm kayakseverleri, kış sporlarıseverleri doğa, tabiatseverleri Kars'ımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karslı iş adamı Gültekin Güvensoy da yerli ve yabancı çok sayıda turistin Kars'a geldiğini ve en iyi şekilde ağırlanmaları gerektiğini hatırlatarak, "En önemlisi gelen misafirlerimizi çok güzel geri göndermemiz. Her geleni iyi ağırlayıp o da gidip eşini dostunu göndermesi lazım. Dostum, arkadaşım Burak Kut ile bir grup arkadaşla geldik. Kars'ın güzelliklerini yaşatalım, herkes bir görsün güzelliğimizi." diye konuştu.

TURİZMDE FARKLI BİR SEÇENEK

Zonguldak'tan Kars'a gelen Harun Toksoy ise buz üstünde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Çıldır Gölü'ne hiç gelmemiştim, şimdi geldim. Harika bir manzara, insanları çok eğleniyor. Buzun üstünde olmanın ayrı bir tadı, duygusu var. Herkesi bekliyoruz. Hava çok güzel.

Kar olmasına rağmen hava sıcak. Buzun üstünde olmak ayrı bir duygu. Şu anda altımızda su var. Mükemmel bir şey. Kış turizmi açısından çok güzel bir yer, çok farklı bir seçenek. Herkesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÜNİVERSİTELİLERİN İLGİ ODAĞI

Üniversite öğrencisi Ece Köktaş da trenle yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Kars'a geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kars çok güzel. Arkadaşlarımızla beraber olmak daha güzel. Çok güzel oldu. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna geldik. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Kars'ın tarihi başka. Araştırarak geldik ama onun dışında bu kar albenisi, bu güzelliği çok ayrı. Hiç kar görmediğimiz için kar bizim için çok farklı oldu."

Kaynak: haberinburada