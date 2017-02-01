

IĞDIR'ın Karaağaç Mahallesindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün bahçesinde buz pistinin çatısı aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Buz pistinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.







2010 Yılında SODES Projesi kapsamında yapılan Mobil Buz Pisti yaklaşık 240 bin TL'ye mal oldu. Dün akşam saatlerinde çocukların patenle kaydığı sırada çatıdan seslerin gelmesi üzerine pist boşaltıldı. İl Müdür Vekili Ali Durna, bugün öğlen saatlerinde çatıyı temizlemesi için itfaiye ekiplerini çağırdıklarını belirterek, "Çatıda eriyen kar buz olduğu için temizleyemedik. Ama kullanıma kapatmıştık. Öğlen saatlerinde aniden çöktü. Buz pistinde günlük 60 öğrenci paten yapıyordu" dedi.







kaynak:haberler