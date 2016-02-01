

Uzmanlara göre, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde birbiri ardına yükselen lüks konut projelerinde ithal malzeme girişinin hızla artması dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkiliyor. Ankara'nın en büyük inşaat firmalarından MFZ Grup da, sektörde bu soruna dikkati çekmek için “ithal ürünleri aynı kalitede yerli ürünle ikame etme” kararı aldı.



Grup ortaklarından Muhanver Gözüm, 3-5 yıl öncesine kadar tuğla üzerine çıkıp konut pazarlığı yapılan inşaatlarda bugün üretimden pazarlamaya kadar modern dünyanın tüm taktiklerinin uygulandığını kaydetti.



Hızlı değişimin, rekabet mücadelesindeki çok sayıda firmada bilinçsizce ithal ürün kullanımına da zemin hazırladığının altını çizen Gözüm, şunları söyledi:



“Eskiden okullarda yerli malı haftası kutlanır, bu ürünlerin ülke gelişimine katkısı anlatılırdı. Şimdi durum nedir bilmiyorum ama ‘ne olursa olsun ithal olsun' gibi yanlış bir kanı oturmaya başladı. İnşaat firmalarında da durum öyle. Bazı inşaatların neredeyse yüzde 80'i ithal ürünle yükseliyor. Oysa örneğin ECA gibi yabancı tüm rakiplerinden çok daha kaliteli ürünler üreten ve tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren firmalar var. Biz ürün tedarikinde yerli ve kaliteli üretimi firmamızda ön şart olarak belirledik. Elbette yabancı ürün de kullanıyoruz. Ama arzu ettiğimiz kaliteyi yakaladığımızda doğrudan yerli üretime yöneliyoruz. Hepimiz ülkemiz, ülke insanı için çalışmalıyız. Büyüyen Türkiye için ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaatta yerli üretim kullanmak zorundayız.”