O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

büyüyen türkiye için inşaatta yerli çözüm

BÜYÜYEN TÜRKİYE İÇİN İNŞAATTA YERLİ ÇÖZÜM

Uzmanlara göre, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde birbiri ardına yükselen lüks konut projelerinde ithal malzeme girişinin hızla artması dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkiliyor.

Tarih : 01 Şubat 2016, 15:35
Puan Ver : Büyüyen Türkiye İçin İnşaatta Yerli Çözüm(10/10)7


Uzmanlara göre, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde birbiri ardına yükselen lüks konut projelerinde ithal malzeme girişinin hızla artması dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkiliyor. Ankara'nın en büyük inşaat firmalarından MFZ Grup da, sektörde bu soruna dikkati çekmek için “ithal ürünleri aynı kalitede yerli ürünle ikame etme” kararı aldı.



Grup ortaklarından Muhanver Gözüm, 3-5 yıl öncesine kadar tuğla üzerine çıkıp konut pazarlığı yapılan inşaatlarda bugün üretimden pazarlamaya kadar modern dünyanın tüm taktiklerinin uygulandığını kaydetti.



Hızlı değişimin, rekabet mücadelesindeki çok sayıda firmada bilinçsizce ithal ürün kullanımına da zemin hazırladığının altını çizen Gözüm, şunları söyledi:



“Eskiden okullarda yerli malı haftası kutlanır, bu ürünlerin ülke gelişimine katkısı anlatılırdı. Şimdi durum nedir bilmiyorum ama ‘ne olursa olsun ithal olsun' gibi yanlış bir kanı oturmaya başladı. İnşaat firmalarında da durum öyle. Bazı inşaatların neredeyse yüzde 80'i ithal ürünle yükseliyor. Oysa örneğin ECA gibi yabancı tüm rakiplerinden çok daha kaliteli ürünler üreten ve tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren firmalar var. Biz ürün tedarikinde yerli ve kaliteli üretimi firmamızda ön şart olarak belirledik. Elbette yabancı ürün de kullanıyoruz. Ama arzu ettiğimiz kaliteyi yakaladığımızda doğrudan yerli üretime yöneliyoruz. Hepimiz ülkemiz, ülke insanı için çalışmalıyız. Büyüyen Türkiye için ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaatta yerli üretim kullanmak zorundayız.”








Etiketler: Büyüyen  Türkiye  İçin  İnşaatta  Yerli  Çözüm    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER