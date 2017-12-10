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Büyüme Verileri Yarın Açıklanacak

BÜYÜME VERİLERİ YARIN AÇIKLANACAK

TÜİK, herkesin merakla beklediği büyüme verisini yarın 10:00'da açıklayacak. Analistler, büyümenin çift haneli artış göstermesini bekliyor.

Tarih : 10 Aralık 2017, 21:30
Puan Ver : Büyüme Verileri Yarın Açıklanacak(7/10)3

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde baz etkisi ve başta KGF olmak üzere uygulanan teşviklerin desteğiyle çift haneli artış göstermesi bekleniyor. Üçüncü çeyrek büyüme verisi 11 Aralık Pazartesi (yarın) açıklanıyor. Güçlü öncü veriler ve baz etkisinin desteği ile üçüncü çeyrekte çift haneli büyüme sürpriz olmayacak. Bazı ekonomistler yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10'a yakın bir büyüme gerçekleşeceğini düşünürken, bazı ekonomistler büyümenin yüzde 10'u geçeceği görüşünde. Büyümenin çift haneli gelmesi durumunda ise 6 yıl sonra Türkiye üçüncü çeyrekte çift haneli bir büyüme göstermiş olacak.

"DÜNYA BİRİNCİSİ OLACAĞIZ"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen haftaki bir demecinde büyüme beklentilerini revize eden yabancı kuruluşları işaret ederek, "Türkiye'nin büyüme rakamlarını tahmin bile edemeyecekler. Dünya birincisi olacağız" ifadelerine yer vermişti.

KGF'NİN ETKİSİ BÜYÜK

Türkiye ekonomisi başta KGF olmak üzere istihdam ve vergi teşviklerinin desteğiyle iç talep öncülüğünde birinci çeyrekte yüzde 5.2, ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü. Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2017'de büyümeye tek başına 1.5-2 puana yakın destek sağlayacağı öngörülüyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2017 için daha önce yüzde 4.4 olan büyüme öngörüsü eylül sonunda yapılan revizyonla yüzde 5.5'e yükseltildi. Ekonomi yönetimi büyümenin bu yıl güncel OVP'nin de üzerinde gerçekleşebileceğini hatta yüzde 7'ye yaklaşabileceğini düşünüyor. Ekonomistlerin beklentilerinin üst bandı da yüzde 6.7 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK, 3. Çeyrek GSYH verilerini yarın saat 10:00'da duyuracak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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