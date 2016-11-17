

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kış ayları boyunca 80 bin aileye, toplam 80 bin ton kömür yardımında bulunuyor.







Büyükşehir Belediyesi, kömür yardımı öncesinde herhangi bir karışıklığa ve haksızlığa yol açmamak için yoksulluk sınırının altında olan vatandaşların tespitini, TÜİK yoksulluk sınırını baz alarak yapıyor. Ankara il sınırları içinde yaşayan ve TÜİK'in yoksulluk sınırında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde uzmanlar tarafından yapılan incelemenin sonucuna göre yakacak kömür yardımında bulunuluyor.







İhtiyaç sahipleri, kömür yardımı başvuruları için Keçiören'de bulunan Osmanlı İş Merkezi ile Çubuk ve Sincan'daki Büyükşehir Belediyesi'nin yardım şubelerine başvurarak, kömür yardımı kaydı yaptırabiliyorlar. Yardım kaydı, kimlik fotokopisi ve muhtarlıktan temin edilen ihtiyaç sahibi olduğuna dair belgeyle yapılıyor.







kaynak:hürriyet