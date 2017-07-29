BÜYÜKERŞEN'E SALDIRAN BANLI'NIN KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI
Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldıran Mahfuz Banlı'nın eski bir polis olduğu ve 2011'de müebbet hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
Eski Bağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu sırada bir iş yeri sahibinin saldırısına uğradı.
İş yeri sahibinin kaldırıma koyduğu masa ve sandalyelere belediye tarafından izin verilmediği, saldırının da intikam amacıyla yapıldığı iddia edildi.
ESKİ POLİS VE ÇETE SUÇUNDAN YARGILANDI
2007 yılında yer alan bir habere göre de Mahfuz Banlı isimli saldırgan, Eskişehir polisinin Mart 2007'de gerçekleştirdiği 'şah-mat operasyonu'nda çete lideri olarak gözaltına alınmış. Banlı 1992 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nden emekli olduktan sonra otopark, kahvehane ve lokanta işletmeciliği yaparken ismi cinayet, tehdit, yaralam ve azmettirme suçlarına karışmış.
2011'DE MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞ
2011 yılında ise, 2006 yılında Konya'nın Çeltik İlçesi'nde Ersin Kaymak'ın (32) silahla öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle yargılanan emekli polis Mahfuz Banlı ve yanındaki 8 kişiye Özel yetkili Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet alan bazı kişilerin mahkemede "cinayeti para için değil, nam, şöhret olmak ve gayrimeşru işler yapan Mahfuz Banlı'ya kıyak olsun" diye işlediklerini de söyledi.
BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA: VATANDAŞLAR SİPER OLDU
Büyükerşen'e yapılan saldırıyla ilgili yapılan açıkalamada, saldırganın Mahfuz Banlı adlı bir sabıkalı ve adamları olduğu belirtildi.
"Kamuoyunun dikkatine" başlıklı açıklama şöyle:
"29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 17.30 sıralarında TCDD'ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda, işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e silah çekilmiştir.
Büyükşehir belediye başkanı seçildiği ilk günden bu tarafa, Eskişehir'in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez.
Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşehrilerimizin Başkan'a siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır.
YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI
Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir'de sıklıkla yaptığı gibi, yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1999 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bu tür tehtitler ve saldırılar beni asla yıldırımaz. Şehrin menfaatleri her şeyin üzerindedir" dedi.
Büyükerşen'in sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur, olayla ilgili yasal işlemler derhal başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Kaynak: haberinburada
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