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büyükelçilik'ten türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama!

BÜYÜKELÇİLİK'TEN TÜRK VATANDAŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Amerika'nın başkenti Washington'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı iki grup arasındaki kavga sonrası bir açıklama da Türkiye Washington Büyükelçiliği'nden geldi.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:35
Puan Ver : Büyükelçilik'ten Türk Vatandaşlarıyla İlgili Açıklama!(8/10)10


Büyükelçilik basın müşavirliğinden İngilizce olarak yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK bağlantılı bir grubun izinsiz olarak olayın gerçekleştiği ‘Sheridan Meydanı'nda toplandığı, buranın büyükelçinin konutunun hemen önünde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı konutu ziyaret ettiği sırada, Erdoğan'ı karşılamak için barış içinde toplanan Türk asıllı Amerikan vatandaşlarının göstericiler tarafından şiddetli biçimde provoke edildiği bildirildi. Açıklamada, Türk asıllı Amerikalı oldukları tekrar belirtilen kişilerin kendilerini savunma amacıyla yanıt verdiklerini, aralarından bir kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

 

Türkiye Büyükelçiliği'nin açıklamasında son olarak, şiddet ve yaralanmaların izinsiz grubun provokatif protestosunun sonucu yaşandığını belirtirken, gelecekte benzer eylemlerin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını umut ettikleri bildirildi.

 

Açıklamada, Amerika basınında yer aldığı gibi, kavgaya Erdoğan'ın korumalarının karışıp karışmadığı belirtilmedi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi için geldiği Washington'da hem Beyaz Saray, hem de Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde bir grup protesto için toplanmıştı. Erdoğan'a destek için gelen grupla aralarındaki gerginlik Beyaz Saray önünde Gizli Servis tarafından yatıştırılsa da, konut önünde yumruk ve tekmeli kavga yaşanmıştı.



 



kaynak:vatan








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