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büyükelçiler erdoğan'a güven mektubu sundu

BÜYÜKELÇİLER ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Şili, Zimbabve ve Malezya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Tarih : 09 Eylül 2016, 14:58
Puan Ver : Büyükelçiler Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu(9/10)11


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva, Zimbabve Büyükelçisi Nicholas Dlamini Kitikiti ve Malezya Büyükelçisi ABD Razak Bin Abdul Vahab'ı ayrı ayrı kabul ederek güven mektuplarını aldı.



ŞİLİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili Büyükelçisi Jose Manuel Silva'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Silva'nın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



ZİMBABVE: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Türkiye'ye Akredite Büyükelçisi Nicholas Dlamini Kitikiti'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Kitikiti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.Kitikiti'nin güven mektubunu sunmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.








Etiketler: Büyükelçiler  Erdoğan  A  Güven  Mektubu  Sundu    haber

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