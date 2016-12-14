BÜYÜKELÇİ TURENİCOVA'NIN EV SAHİPLİĞİNDEKİ YEMEĞE KATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB dönem başkanı Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB dönem başkanı Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB dönem başkanı Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Turenicova'nın ev sahipliğinde Filistin Caddesi'ndeki bir restoranda düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi Büyükelçi Turenicova, Bakan Çavuşoğlu ve davetli büyükelçiler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından ise görüşme basına kapalı olarak devam etti.
kaynak:haberler
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