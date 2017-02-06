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büyükanneye maaş bu hafta imzalanıyor!

BÜYÜKANNEYE MAAŞ BU HAFTA İMZALANIYOR!

Büyükannelere maaş projesinin çarşamba günü imzalanacağını söyleyen Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, “Bu ay talepleri toplayıp, martta 5-6 ilde projeye başlayacağız” dedi

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:13
Puan Ver : Büyükanneye Maaş Bu Hafta İmzalanıyor!(5/10)5


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere maaş projesiyle ilgili bu hafta çarşamba günü paydaşlarla protokol imzalanacağını belirterek, "Bu ay talepleri toplayıp, martta 5-6 ilde projeye başlayacağız" dedi. Müezzinoğlu, büyükannelere maaş projesinin Türkiye'ye has bir proje olduğunu belirterek, "2016'da çocuğu olan anne ve babalar için yarı zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelik hazırladık.



Ama anne yarı zamanlı çalıştığında maaşı yarıya iniyor, sabahtan öğlene kadar gelmek istese ya da öğleden sonra gelse işyerinde servis problemi oluyor, bir gün gelip, diğer gün gelmese de patronlar işte tutmak istemiyor. Geçen yıl aralıkta İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) geldiğimde bir işkadını yarı zamanlı çalışmanın kadın istihdamını azaltacağını söyledi ve büyükanne projesini önerdi. Sonra sanayi odasıyla üzerinde çalıştık" diye konuştu. İTO, İzmir Ticaret Odası, TOBB, TİSK, Türk-iş, Hak-İş'in de projeye katılmak istediğini anlatan Çalışma Bakanı, şöyle konuştu: "Çarşamba protokol imzalayıp 1 yıllık pilot uygulamaya başlayacağız. Projenin maliyeti 1.000 aile için 6 milyon, 7 bin aile için 45 milyon TL. Yarısını biz, kalanını paydaşlarımız ödeyecek. İşsizlik fonunun bir önceki yıl gelirinin yüzde 30'unu harcama yetkimiz var. Oradan istihdamı geliştirici projeleri destekliyoruz. Kadın istihdamını ilgilendiriyor."



 



kaynak:ahaber








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