Survivor'da Kim Elenecek?
Bahçeli, Ak Parti'nin Kitapçığında Neden Yer Aldı?
Tsk Bilançoyu Açıkladı!
Cep Telefonumu Veriyorum, Gece 3 De Olsa Arayın
Konya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 46 Yaralı
Fenomen Dayı Vereceği Oyu Balkonuna Astı!
Van Persie Her An Ayrılabilir
Trump, Abd Ordusunu Büyütüyor
Elektrikte Yeni Dönem! Faturasını Ödemeyen Yandı
Xiaomi Mi 6'nin Özellikleri Ve Fiyatı Sızdırıldı
Interaktif Koruma Simülasyonu Eğitimi Artık Çevrimiçi
Selfie : Bir Fotoğraftan Daha Fazlası
Logitech Mk850 : Tüm Cihazlara Erişim Artık Daha Kolay!
Lenovo Moto Z Play 3510 Mah'lik Güçlü Bataryası İle Geldi
Facebook Vr Teknolojileri Hız Kazanacak
Apple Qualcomm Savaşı Büyüyor
Karaciğer Kelebeği Teşhisi İçin Test Kiti Üretildi
O Problemi Olan Kadınların 6 Ayda Bir…
Yeni Ön Libero Josue!
Büyükannenin Maaşı Aylık 420 Lira Olacak

büyükannenin maaşı aylık 420 lira olacak

BÜYÜKANNENİN MAAŞI AYLIK 420 LİRA OLACAK

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere verilmesi öngörülen maaşın şubat ayında başlayacağını söyledi.

Tarih : 28 Ocak 2017, 09:26
Puan Ver : Büyükannenin Maaşı Aylık 420 Lira Olacak(5/10)4


Bakan Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere verilmesi öngörülen maaşın şubat ayında başlayacağını söyledi. Müezzinoğlu, “Yaş sınırı 65, aylık maaş da asgari ücretin yüzde 30'u yani 420 lira olacak” dedi



Çalışma hayatına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere İstanbul Tepebaşı'daki Pera Palas Oteli'nde gazetecilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u gibi bir rakamın aylık olarak ödeneceğini söyledi. Müezzinoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:



BÜYÜKANNEDE 65 YAŞ SINIRI

Büyükanneye bakıcı desteği kapsamında verilecek olan torun maaşı ilk olarak pilot iller İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilecek. Kayseri, Denizli ve Konya'yı da eklemeye çalışıyoruz. Toplamda 5-6 bin aile faydalanacak. Yaş sınırı 65 olacak. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u verilecek. Bu da yaklaşık 420 TL. Annenin geliri iki asgari ücreti geçemeyecek. Şubat sonuna kadar talepler alınacak, martta başlayacak.



PROMOSYON MARTTA ÖDENECEK

Önümüzdeki hafta özel ve kamu bankalarıyla protokol imzalayacağız. Bankalar mart ile mayıs ayı içerisinde tüm emeklilerimize promosyon ödemelerini yapacak.

İş gücüne katılım 2015'te 30 milyon, 2016'da 31 milyon, ki bu bize şunu gösteriyor; her yıl 1 milyonluk istihdam artışı sağlamamız gerekiyor.

Artı istihdamda da özellikle yeni mezun olan üniversite mezunlarımıza veya ilk defa iş arayan gençlerimize, kadınlarımıza ve stratejik alanlarda iş arayanlara 'asgari ücretin yarısını bir yıl süresince biz destekleyeceğiz' diyoruz. İkinci yıl devam ettiğinde bunu özellikle ikinci yıla da yansıtıyoruz ki kalıcı istihdama dönüşsün, 'asgari ücretin yüzde 25'ini yine biz üstleneceğiz ve bu desteğe devam edeceğiz' diyoruz.



HEDEF 1 MİLYON İSTİHDAM

Yaklaşık 10 milyar liranın istihdama destek kaynağı olarak İŞKUR tarafından oluşturulduğunun altını çizen Müezzinoğlu, "Hedefimiz 1 milyon istihdama bu 10 milyar liralık bütçeyle destek vermek" dedi. İşsiz sayısının 2015'te 3.2 milyon iken bugün 3.7 milyon olduğunu belirten Müezzinoğlu, "500 bin ek işsiz katıldı. İşbaşı eğitiminde 300 bin kişiye destek vereceğiz. 300 bin kişinin 6 ay süresince istihdam yükünü üstleniyoruz. Yine bu yıl 300 bin artı istihdama destek vereceğiz" diye konuştu.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Büyükannenin  Maaşı  Aylık  420  Lira  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER