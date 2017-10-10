BÜYÜKANNELERİNİN TABAĞI ÇİN İMPARATORUNA AİT ÇIKINCA MİLYONER OLDULAR!
Büyükannelerinden kalan porselen tabak, İngiltereli kardeşleri zengin etti. Çin imparatoru Yongzeng'e ait olduğu anlaşılan çini tabak çeyrek milyon sterline alıcı buldu.
İngiltere Güney Derbyshire'den iki kardeşe büyük annelerinden kalan tabak, koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu.
ÇEYREK MİLYON STERLİNE ALICI BULDU
Mavi üzerine beyaz karanfil desenleri olan tabak, 1723-1735 yılları arasında hüküm sürmüş Çin imparatoru Yongzheng'e ait nadir bir parça olarak biliniyor. Çini tabak, çıkarıldığı açık artırmada çeyrek milyon sterline (yaklaşık 1.2 milyon TL) alıcı buldu. 300 yıllık porselen tabak uzmanların fiyat tahminlerinin yüz bin sterlin fazlasına satıldı.
1922'DEN BERİ NESİLDEN NESİLE AKTARILDI
1922 yılında ölen İskoç iş adamı Akelsander Robertson tarafından satın alınan değerli çini kase, Edinburg'a getirildi ve o öldükten sonra yakınlarına kaldı.
BENZERLERİ MÜZEDE SERGİLENİYOR
Yaklaşık 33 santimetre çapındaki kasenin Çin Ulusal Müzesinde ve Guandong'da benzerleri bulunuyor. Çinli potansiyel müşterilerin ilgi odağı haline gelen kasenin bir benzeri de New York Metropolitan Sanat Müzesinde sergileniyor.
BÜYÜKANNELERİNDEN İKİ KARDEŞE KALMIŞ
Mavi sır altı boyama tekniği ile her iki tarafı beyaz çiçek desenleriyle süslenmiş, mutfak dolabında bir kutu içinde muhafaza edilen yüksek kalite porselenden olan kase, iki yıl önce yaşama veda eden büyükannelerinden İngiltereli kardeşlere kalmış.
"TAMAMEN ŞAŞKIN VE ÇOK SEVİNÇLİYİZ"
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kardeşler yerel bir gazeteye verdikleri röportajda, "Tamamen şaşkın ve çok sevinçliyiz. Bütün bunları beklemiyorduk. Tabağın büyükannemizden bize miras kalan normal bir tabak olduğunu düşünüyorduk." dedi.
Kaynak: haberinburada
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