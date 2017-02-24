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büyükanne maaşlarının başlama tarihi belli oldu

BÜYÜKANNE MAAŞLARININ BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda kıdem tazminatları, istihdam seferliği konuları hakkında açıklamalarda bulunurken, büyükanne maaşlarının verileceği tarihi de açıkladı.

Tarih : 24 Şubat 2017, 17:16
Puan Ver : Büyükanne Maaşlarının Başlama Tarihi Belli Oldu(9/10)8


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda kıdem tazminatları, istihdam seferliği konuları hakkında açıklamalarda bulunurken, büyükanne maaşlarının verileceği tarihi de açıkladı.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne maaşlarıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.



Müezzinoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında hem istihdam seferberliğinden hem de kıdem tazminatlarıyla ilgili gelişmelerden bahsetti. Müezzinoğlu büyükanne maaşları hakkında "Biz dedik ki böyle bir projenin destekçisi olalım. 6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ile 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı bu ülkeye ait olan bir proje olacak. İnşallah başarılı, bu ülkeye ait olan bir proje olacak. Milli bir proje olacak. Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum, esas sosyokültürel boyutu çok anlamlı olduğuna inanıyorum" açıklamalarında bulundu.



 



kaynak:ahaber








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