BÜYÜKADA'DAKİ TOPLANTININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 11 AKTİVİST İÇİN 15'ER YIL HAPİS İSTEMİ
Büyükada'da düzenledikleri toplantının ardından gözaltına alınan 11 aktivist için 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' ve 'Terör örgütüne üye olma' suçlarından 15'er yıl hapis istendi.
Büyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kaynak: haberinburada
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