Boksör Fırat Arslan, Arjantinli Rakibini Nakavt Etti
Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
Bahçeli, 5 Bin Ülkücü Hazır Sözünü Yenileyip Sert Konuştu: Ayağınızı Denk Alın
Mustafa Denizli: Arda'nınki Acı Bir Tebessümdü, Gülme Değil
Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
Almanya'daki Korkunç Kazada 3 Türk Genci Feci Şekilde Can Verdi
Fatih Terim Futboldan Anlamıyor Diyen Futbolcu, Emekli Oluyor
Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın
Beşiktaş, Yarı Finale Yükselen Ampute Futbol Milli Takımı İçin Stadını Açtı
Otomotiv İhracatı Eylülde Yüzde 10,9 Arttı
İstanbul'a Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Eylülde Arttı
Milli Takımda Beklenen Oluyor
45 Kiloya Düşen Schumacher'in Boyu 14 Santimetre Kısaldı
Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza Yağdı
Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor
Pkk'nın Toprağa Gömülü Cephanesi Ele Geçirildi

Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi

BÜYÜKADA'DAKİ TOPLANTININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN 11 AKTİVİST İÇİN 15'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Büyükada'da düzenledikleri toplantının ardından gözaltına alınan 11 aktivist için 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' ve 'Terör örgütüne üye olma' suçlarından 15'er yıl hapis istendi.

Tarih : 08 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi(5/10)1

Büyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Büyükada  Daki  Toplantının  Ardından  Gözaltına  Alınan  11  Aktivist  İçin  15  Er  
Yıl  Hapis  İstemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER