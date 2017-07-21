Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükada'da gözaltına alınan ve daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, biri Alman ve biri İsveç uyruklu, 10 insan hakları savunucusundan 6'sı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' iddiasıyla tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4'Ü HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılan şüpheliler Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da Büyükada'da bir otelde eğitim programı toplantısına operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 8'i Türk, 1'i Alman, 1'i İsveç vatandaşı toplam 10 şüpheli, İstanbul Emniyet'indeki sorgularının ardından 17 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade verme işlemleri yaklaşık 8 saat süren şüpheliler, 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Garavi ve Peter Steudtner tutuklanmış. Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ALMANYA İLE GERGİNLİK

Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanması iki NATO müttefiki Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir gerginliğe yol açtı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın konuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Büyükelçinin çağrılmasıyla başlayan gerginlik Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 'tehditlerin olduğu bir ortamda Türkiye'deki yatırımlarını garanti edemeyeceklerini' ve 'Türkiye'ye seyahat etmek isteyen herkes için risklerin söz konusu olduğu' açıklamasıyla had safhaya ulaşmıştı. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Almanya'nın kendine çeki düzen vermesi gerektiğini' söylemişti.

Kaynak: haberinburada