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BÜYÜKADA SANIKLARI GECE YARISI CEZAEVİNDEN ÇIKTI


Büyükada Sanıkları Gece Yarısı Cezaevinden Çıktı
Tarih : 26 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Büyükada Sanıkları Gece Yarısı Cezaevinden Çıktı(10/10)6

Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz'da gözaltına alınan Uluslararası Af örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu'nun tahliyesine karar verdi.

GELİŞMELERİ YABANCI BASIN DA TAKİP ETTİ

Tahliye kararının ardından 8 sanığın yakınları ve arkadaşları Silivri Cezaevinin önünde beklemeye başladı. Yabancı basının da gelişmeleri takip etmek için cezaevine geldiği görüldü.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi, işlemlerinin ardından gece saat 03.30 sıralarında minibüslerle tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nin önüne geldi. Burada yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan 8 sanık yakınlarına sarılarak hasret giderdiler.

"NORMALLEŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser,"Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Avukat Murat Deha Boduroğlu ise müvekkillerinin özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ise yabancı basına açıklamalar yaptı. Peter Frank Steudtner açıklama yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Konuşmaların ardından tahliye edilen 8 kişi araçlarına binerek ayrıldılar.

İşte tahliye anlarından diğer kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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