BÜYÜKADA OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin bulunduğu 10 kişiden 6'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser de var.
HAKİM SORGUSU SONA ERDİ
Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz'da gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin bulunduğu 10 kişinin hakimlik sorgusu sona erdi.
KAYITLAR, YAZIMALAR...6 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği, savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen 10 kişiden; İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran ve İsveç vatandaşı Ali Ghravi ile Alman vatandaşı olan Peter Steudtner'in, "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklama kararında dosyada bulunan gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve yazışma içeriklerinin dikkate alındığı belirtildi.
4 KİŞİ SERBEST
Hakimlik, tutuklanması istenen Mehmet Şehmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan ve İlknur Üstün'ün ise dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak serbest bırakılmalarına karar verdi. Serbest bırakılanlar hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
Kaynak: haberinburada
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