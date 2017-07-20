İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Büyükada Krizi Büyüyor! Almanya'dan Küstah Açıklama: Türkiye'ye Çok Sabır Gösterdik

BÜYÜKADA KRİZİ BÜYÜYOR! ALMANYA'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YE ÇOK SABIR GÖSTERDİK

İnsan hakları savunucusu Peter Steudtner'in Büyükada'da tutuklanmasına Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'den küstah çıkış: Türkiye'ye çok sabır gösterdik, ilişkilere bu şekilde devam edemeyiz.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Büyükada Krizi Büyüyor! Almanya'dan Küstah Açıklama: Türkiye'ye Çok Sabır Gösterdik(8/10)4

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, insan hakları savunucusu Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Büyükada'da tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Küstah açılamalarda bulunan Gabriel, "Türkiye'ye çok sabır gösterdik, ilişkilere bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in konuşmasından satır başları:

"TÜRKİYE'YE KARŞI ÇOK SABIRLI OLDUK"

Alman aktivistin yakalanması çok önceden planlanmış. Bugüne kadar hep Türkiye ile bir gerilimden kaçındık, diyalog yanlısı olduk. Türkiye'ye karşı çok sabırlı olduk. Bu her zaman kolay değildi. Türkiye, ülkesindeki hukuksal düzeni tersine çevirmek istiyor. Alman aktivistlerin Türkiye'de tutuklanmasıyla muhalifler susturulmak isteniyor. Türkiye politikasında artık yeni bir yönelime ihtiyaç var. Ankara'da kim bunlardan sorumluysa, bu politikaların sonuçsuz kalmayacağı bilinmelidir. Bu tehdit devam ettiği sürece Türkiye'deki Alman yatırımların devam edeceğini garanti edemeyiz.

ALMANYA'DAN VATANDAŞLARINA "TÜRKİYE" ÇAĞRISI

Gabriel, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının toplumun önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Gabriel, tutuklamaları Türkiye'deki 'muhalif sesleri' susturma çabası olarak yorumlarken, AB ülkeleriyle Türkiye'nin durumunu önümüzdeki hafta görüşeceklerini açıkladı.

Gabriel, "Türkiye tehditlerini sürdürdüğü sürece Alman yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapın nasıl deriz?' ifadelerinde bulunurken, Alman vatandaşlarının Türkiye'ye yönelik seyahatlerine değindi ve vatandaşlarına 'dikkatli olun' çağrısı yaptı.

"AMA TANGO YAPMAK İKİ KİŞİ İSTER"

Gabriel, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtirken, 'Ama tango yapmak iki kişi ister' ifadesinde bulundu. Gabriel, bu ifadelerin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak görüşleri olduğunu da belirtti.

BAŞBAKAN MERKEL DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, önceki gün yaptığı açıklamada Büyükada'da gözaltına alınan 6 aktivistin tutuklanması kararını 'kınadıklarını', tutuklanan aktivistlerden Alman eğitmen Peter Steudtner için verilen kararın 'tamamen haksız' olduğunu söylemişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner'in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir. Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığına talepleri üzerine izahatta bulunmuştur" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Büyükada  Krizi  Büyüyor  Almanya  Dan  Küstah  Açıklama  Türkiye  Ye  Çok  Sabır  
Gösterdik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER