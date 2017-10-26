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Büyükada Davasında Tahliye Edilen Sanıklar Türkiye'den Ayrıldı

BÜYÜKADA DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Büyükada davasında tutuklu yargılanırken dün tahliye edilen Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Ghravi Türkiye'den ayrıldı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Büyükada Davasında Tahliye Edilen Sanıklar Türkiye'den Ayrıldı(7/10)3

Türkiye'de kaos ortamı yaratmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Büyükada davasının iki sanığı, tahliye olduktan 24 saat sonra Türkiye'den ayrıldı.

BİRİ ALMAN BİRİ İSVEÇ VATANDAŞI

5 Temmuz'da Büyükada gözaltına alınan ve tutuklu yargılandıktan sonra dün görülen duruşmada tahliye edilen Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Ghravi Türkiye'den ayrılmak üzere akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi.

İKİSİ DE ALMANYA'YA GİTTİ

Dış Hatlar Terminali'nde bilet işlemlerini tamamlayan Steudtner ve Ghravi pasaport kontrolünün ardından saat 19.10'da Almanya'nın Berlin şehrine giden uçakla İstanbul'dan ayrıldı.

TUTUKLU YARGILANAN KİMSE KALMADI

Uluslararası Af örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu'nun tahliyesine karar vermişti.

4 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VAR

Sanıklardan Özlem Dalkıran ve Veli Acu hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" konuldu. Daha önce haklarında, "haftada bir gün evlerine en yakın güvenlik birimine imza verme"den oluşan adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Nejat Taştan'ın bu tedbirini kaldırarak, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirine çevirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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