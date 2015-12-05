DÜnya'nın en çok tercih edilen arama motoru olan Google kazandıklarını yenilebilir enerji kaynaklarına yatırmaya başladı.DÜnya devi Google tarafından yapılan açıklamada dünya genelindeki tüm binaların yenilebilir enerjiden yararlanabileceğini bildirdi.



DÜnya'nın en çok tercih edilen arama motoru olan Google kazandıklarını yenilebilir enerji kaynaklarına yatırmaya başladı.DÜnya devi Google tarafından yapılan açıklamada dünya genelindeki tüm binaların yenilebilir enerjiden yararlanabileceğini bildirdi.Şu an için bazı ülkerlerde yatırımı bulunan Google 2015 yılına kadar yenilebilir enerji kaynaklarını 3 katına çıkarmayı hedefliyor.



İnternet arama motoru Google, dünya genelindeki tüm binalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanacağını duyurdu. Google resmi internet sayfasında yer alan basın açıklamasına göre, 2025'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle yenilenebilir enerji satın alımları 3'e katlanacak. Google'ın dünya genelindeki tüm şirket binalarının enerjileri temiz enerjiden karşılanacak. Yeni kurulan 842 megavatlık temiz enerji gücü, Şili'deki bir güneş enerjisi santrali ve İsveç'teki rüzgar santralinden elde edilecek.Google'ın Almanya, Amerika ve Kenya'da 2,5 milyar dolar değerinde 22 yenilenebilir yatırımı bulunuyor.







