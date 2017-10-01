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BÜYÜK VEFA! HOCASI ARİF SAĞ'I EVİNDE ZİYARET ETTİ


Büyük vefa! Hocası Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti
Tarih : 01 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Büyük Vefa! Hocası Arif Sağ'ı Evinde Ziyaret Etti(8/10)4

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hasan Saltık, bir süredir tedavi gören Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti

BİR ZAMANLAR HOCASIYDI

Bir dönem Arif Sağ'ın öğrencisi olan Kalın'ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Arif Sağ, tümör nedeniyle beyin ameliyatı geçirmişti.

13 Mayıs'ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermesi beklenen Sağ, evinde rahatsızlanınca oğlu Tolga Sağ tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kontrollerinde Sağ'ın beyninde ve akciğerinde tümör olduğu tespit edilmiş ve beynindeki tümör başarılı bir operasyonla alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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