BÜYÜK UMUTLARLA GELDİKLERİ GURBETTEN BÖYLE AYRILDILAR!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin cenazesi Mardin'e gönderildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan dere yatağına devrilen traktör kazasında tarım işçisi 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.
7 kişinin cansız bedeni Hendek İlçe Devlet Hastanesinde savcısının incelemesinin ardından Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığına getirildi. Cenazeler mezarlığa getirilirken yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
"ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞLERDİ"
Yorgalar Mezarlığına gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "7 vatandaşımızı kaybettik. Mardin'den Hendek'e çalışmak üzere gelen ve elim kaza sonucu vefat eden vatandaşlarımızı yolcu etmek için Yorgalar Mezarlığı'ndayız. Yakınları ile beraber tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yakınlarıyla beraber kendilerini memleketlerine göndereceğiz. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Böyle vahim ve üzücü hadiselerin olmasını arzu etmiyoruz" dedi.
TABUTLAR YAN YANA DİZİLDİ
Açıklamanın ardından cenazeler cenaze arabasına yüklenerek memleketleri Mardin'e gönderildi. Cenaze aracına dizilen tabutlar, görenlerin yüreğini dağladı.
Kaynak: haberinburada
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