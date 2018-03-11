İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaatın havalimanına dönüşmesi ve operasyona hazır hale getirilmesi süreci, bir diğer ismiyle ORAT (Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Transferi) uygulamalarına tüm hızıyla devam ediliyor. ORAT kapsamında, İstanbul Yeni Havalimanı'nın paydaşları ve onların personelleri için planlanan alıştırma eğitimlerine başlandı. Dünya tarihinde yapılacak en büyük havalimanı taşınması için izlenen ORAT sürecinde paydaşlarla birlikte havalimanı açılışı planlanıyor. Bu eğitimlerin ilk etabında HAVAŞ ve ÇELEBİ Yer Hizmetleri kuruluşlarının eğitimcileri ile yöneticilerinin, daha sonra ise TGS Yer Hizmetleri şirketinin personellerinin eğitimlerine başlanıldı.

"TAŞINMA VE HAZIRLIK SÜRECİNİ EN TİTİZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ"

İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, yürütülen ORAT süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanı, 45 kilometre uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacak. Bu açıdan çok eşsiz bir süreç söz konusu olacak. Biz de operasyonel hazırlık ve taşınma anlamına gelen ORAT süreciyle bu taşınma ve hazırlık sürecini en titiz şekilde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirmek için uğraş veriyoruz. HAVAŞ, ÇELEBİ ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile başladığımız eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasının ardından deneme ve test süreçlerimizle devam edecek" şeklinde konuştu.

SAHA EĞİTİMLERİ YAPILACAK

İGA Havalimanı İşletmesi bünyesinde görev yapan 12 uzman tarafından verilen sınıf eğitimleri Haziran ayına kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı'nda yapılan eğitimler, şu an orada çalışan ancak 29 Ekim 2018 itibariyle İstanbul Yeni Havalimanı'nda görev yapmaya başlayacak personelleri kapsıyor. ORAT Proje Planı'na uygun olarak gerçekleşen alıştırma eğitimleri, sınıf eğitimlerinin tamamlanmasının ardından uzaktan eğitim platformunun aktif kullanılması ile desteklenecek ve saha eğitimleri ile son bulacak.

SORUNSUZ TAŞINMA SÜRECİ İÇİN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Operasyonel olarak havalimanının hazır hale gelmesi için tüm sistemlerin hazır olması, testlerinin tamamlanmış ve birlikte çalışabiliyor olması gerekiyor. Bu sürecin kusursuz olması için ise havalimanı paydaşlarının eğitimlere eksiksiz katılımıyla birlikte uygulamaların eş zamanlı yapılması büyük önem arz ediyor.

Kaynak: haberinburada