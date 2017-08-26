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BÜYÜK TAARRUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ATATÜRK HEYKELİNE ÇİRKİN SALDIRI


Büyük Taarruz'un Yıl Dönümünde Atatürk Heykeline Çirkin Saldırı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Büyük Taarruz'un Yıl Dönümünde Atatürk Heykeline Çirkin Saldırı(5/10)1

Eskişehir'de dün açılışı yapan Tepebaşı Belediyesi önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazı, O.M. adlı kişi tarafından sprey boya ile boyandı. Özel güvenlik görevlisinin yakaladığı O.M. polise teslim edildi. Saldırının 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyyük Tarruz'un yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti.

ÇARPI İŞARETİ KOYDU

Bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Ulu Önder Atatürk'ü bir elinde bastın diğerinde fötr şapka ile tasvireden 2.5 metre yüksekliğindeki heykele sprey boyalı saldırı yapıldı. Heykelin bulunduğu alana gelen 50 yaşındaki O.M. adlı kişi elindeki sprey boyayı kaidedeki 'Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır' yazısına yeşil sprey boya sıktı, çarpı işareti koydu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Sprey boyalı saldırıda Atatürk'ün sözleri olan yazı zararg örürken, oradaki özel güvenlik görevlileri O.M.'yi yakaladı, gelen polislere teslim etti. Gözaltına alınan O.M. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belediye görevlieri boyalı saldırının yapıldığı kaidenin etrafını beyaz bezle kapattı.

"BİZE YOL GÖSTEREN ATAMIZ VAR"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Rahmi Atalay tarafından yapılan Atatürk heykeli dün Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da katıldığı törende açıldı. Başkan Ataç, heykelin yanında beyaz güvercinler uçurdu, belediye çalışanları da açılışta alkış temposu tuttu. Belediye Başkanı Ataç konuşmasında, "Bizim aklımız var, bizim yol gösteren Ata'mız var" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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