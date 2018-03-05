BÜYÜK SÜRPRİZ! FATİH TERİM VE GATTUSO BİR ARAYA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yu ziyaret etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milan - Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso'yu ziyaret etmek için dün İtalya'ya ziyarette bulundu.
İtalya'da ilgiyle karşılanan deneyimli hoca, Milanello'da Gattuso ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı.
FATİH TERİM FİORENTİNA KULÜBÜNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ
Milan - Inter mücadelesi Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin vefat haberi nedeniyle ertelenirken, Fatih Terim eski takımı Fiorentina'nın Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.
Fatih Terim, 7-0 sona eren Karabükspor maçı sonrasında takıma 2 gün izin vermişti.
Kaynak: haberinburada
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