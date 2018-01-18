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Büyük sürpriz! Ertuğrul Sağlam İran takımıyla el sıkıştı

BÜYÜK SÜRPRİZ! ERTUĞRUL SAĞLAM İRAN TAKIMIYLA EL SIKIŞTI

İran ekibi Traktör Sazi, Ertuğrul Sağlam'la prensip anlaşmasına vardı. Sağlam, bu akşam İran'a gidecek.

Tarih : 18 Ocak 2018, 11:30
Puan Ver : Büyük Sürpriz! Ertuğrul Sağlam İran Takımıyla El Sıkıştı(9/10)5

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi takımı ile anlaştı. İran ekibi yöneticileri, uzun süredir takımın başına getirmek istedikleri Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucu Ertuğrul Sağlam ile Traktör Sazi takımı yöneticileri prensip anlaşmasına vardı.

BU AKŞAM İRAN'A GİDECEK

Ertuğrul Sağlam'ın bu akşam İran'a gideceği ve burada yapılacak son görüşmenin ardından yarın kendisini 11 maçlığına Traktör Sazili yapan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Deneyimli teknik adamın yeni takımında geçmişte çalıştığı ekibiyle görev yapacağı öğrenildi.

TAKIM LİGDE 11. SIRADA

Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran takımı yöneticileriyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Bu akşam İran'a gideceğiz. Orada yarın son bir görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra bir aksilik olmaz ise takımın başına geçeceğiz. Umarım hem bizim hem de Traktör Sazi hakkında hayırlısı olur." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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