BÜYÜK ŞÜPHE: BURKİNA FASO'DA SALDIRIYA UĞRAYAN RESTORAN FETÖ'CÜLERİN Mİ
Burkina Faso'da 'Aziz İstanbul' adlı bir Türk restoranına düzenlenen silahlı saldırıda biri Türk 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların cihatçı gruplar olduğu düşünülüyor.
İKİ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Başkent Vagadugu'da daha çok beyazların tercih ettiği restorana motosikletlerle gelen 3 ya da 4 kişi, terasta yemek yiyenleri taramaya başladı. Önceki akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda polisle saldırganlar arasındaki çatışma sabah 05.00'e kadar sürdü. Saldırıyı düzenleyenlerden ikisi öldürüldü.
BAŞ ŞÜPHELİ EL KAİDE
Silahlı saldırıda biri Türk 18 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu açıklandı. Saldırıyı üstlenen olmasa da baş şüpheli El Kaide'ye bağlı İslami Mağrip grubu. Bu terör örgütü geçen yıl bir başka restoran ve otele saldırmış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.
DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASINDAKİ İLGİNÇ AYRINTI
Türk Dışişleri'nin açıklamasında ne restoranın adına yer verildi, ne de 'Türk restoranı' ifadesi kullanıldı. Bu ayrıntı, "Saldırının yapıldığı restoranın FETÖ mensuplarına ait olup olmadığı" sorusunu gündeme getirdi.
Kaynak: haberinburada
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