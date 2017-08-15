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BÜYÜK ŞÜPHE: BURKİNA FASO'DA SALDIRIYA UĞRAYAN RESTORAN FETÖ'CÜLERİN Mİ


Büyük Şüphe: Burkina Faso'da Saldırıya Uğrayan Restoran FETÖ'cülerin mi
Tarih : 15 Ağustos 2017, 08:20
Puan Ver : Büyük Şüphe: Burkina Faso'da Saldırıya Uğrayan Restoran Fetö'cülerin Mi(5/10)1

Burkina Faso'da 'Aziz İstanbul' adlı bir Türk restoranına düzenlenen silahlı saldırıda biri Türk 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların cihatçı gruplar olduğu düşünülüyor.

İKİ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Başkent Vagadugu'da daha çok beyazların tercih ettiği restorana motosikletlerle gelen 3 ya da 4 kişi, terasta yemek yiyenleri taramaya başladı. Önceki akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda polisle saldırganlar arasındaki çatışma sabah 05.00'e kadar sürdü. Saldırıyı düzenleyenlerden ikisi öldürüldü.

BAŞ ŞÜPHELİ EL KAİDE

Silahlı saldırıda biri Türk 18 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu açıklandı. Saldırıyı üstlenen olmasa da baş şüpheli El Kaide'ye bağlı İslami Mağrip grubu. Bu terör örgütü geçen yıl bir başka restoran ve otele saldırmış, 30 kişi hayatını kaybetmişti.

DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASINDAKİ İLGİNÇ AYRINTI

Türk Dışişleri'nin açıklamasında ne restoranın adına yer verildi, ne de 'Türk restoranı' ifadesi kullanıldı. Bu ayrıntı, "Saldırının yapıldığı restoranın FETÖ mensuplarına ait olup olmadığı" sorusunu gündeme getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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