Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord'un idmanında kavga çıktı.

İKİLİ MÜCADELEDE YERDE KALINCA SİNİRLENDİ

26 yaşındaki yıldız futbolcu Steven Berghuis, Sven van Beek ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Berghuis daha sonra sinirlerine hakim olamayınca van Beek'e tekme attı. Van Beek de tekmeye yumrukla karışılık verince ortalık bir anda karıştı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Takım arkadaşları iki futbolcunun daha fazla birbirlerine zarar vermesini engellemek amacıyla araya girdi ve kavgayı yatıştırdı.

Kaynak: haberinburada