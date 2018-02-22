BÜYÜK SKANDAL! YILDIZ FUTBOLCULAR TEKME TOKAT KAVGA ETTİ
Hollanda ekibi Feyenoord'da yıldız futbolcular Sven van Beek ve Steven Berghuis antrenmanda tekme tokat birbirine girdi.
Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord'un idmanında kavga çıktı.
İKİLİ MÜCADELEDE YERDE KALINCA SİNİRLENDİ
26 yaşındaki yıldız futbolcu Steven Berghuis, Sven van Beek ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Berghuis daha sonra sinirlerine hakim olamayınca van Beek'e tekme attı. Van Beek de tekmeye yumrukla karışılık verince ortalık bir anda karıştı.
TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ
Takım arkadaşları iki futbolcunun daha fazla birbirlerine zarar vermesini engellemek amacıyla araya girdi ve kavgayı yatıştırdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mehmetçik, Ypg'ye Askeri Malzeme Taşıyan Esad Yanlısı Konvoyu Vurdu
- İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler
- Askeri Kışlada Yangın: 7 Asker Zehirlendi
- Hollanda'da Skandal Karar! 1915 Olaylarını 'soykırım' Olarak Tanıdılar
- Devlet Büyüklerinin Telefonlarını Dinleyen Fetö'cülere Ceza Yağdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar