İçine Şeytan Girdi Diyerek Sevgilisinin Kızına 6 Yıl Tecavüz Etti
14 Yaşındaki Çocuk, 2 Yıldır Yumurtladığını İddia Ediyor!
Tecavüz Edip Diri Diri Yaktıkları Kadının Önünde Selfie Çektiler
Tsk Görüntüleri Yayınladı! Mehmetçik Terör Konvoyunu Böyle Vurmuş
Hakan Hatipoğlu'nun Kaderi Belli Oldu! Yerine 2 Yeni İsim Gelecek
Dev Maç Öncesi Olaylar Çıktı, Bir Polis Hayatını Kaybetti
Mehmetçik, Ypg'ye Askeri Malzeme Taşıyan Esad Yanlısı Konvoyu Vurdu
Lazio Farklı Kazanarak Tur Atladı
Napoli 2 Farklı Kazanmasına Rağmen Avrupa'dan Elendi
İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler
Survivor'da Nihat Doğan Çıldırdı: Bundan Sonra Herkese Gider
Hükümet'ten Hollanda'nın 'sözde Soykırım' Yasasına İlk Tepki!
Askeri Kışlada Yangın: 7 Asker Zehirlendi
Enes Ünal'ın Forma Giydiği Villarreal, Avrupa Ligine Havlu Attı
Adana Derbisinde Gol Son Dakikada Geldi
Bbp Lideri Destici, Cumhur İttifakı'ndan Beklediği Oy Oranını Açıkladı
Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler
Porto'da Alex Telles Depremi
Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Mathieu Valbuena Şoku!
Türkiye'de Espor & Dünyada Espor

Büyük skandal! Yıldız futbolcular tekme tokat kavga etti

BÜYÜK SKANDAL! YILDIZ FUTBOLCULAR TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Hollanda ekibi Feyenoord'da yıldız futbolcular Sven van Beek ve Steven Berghuis antrenmanda tekme tokat birbirine girdi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 19:00
Puan Ver : Büyük Skandal! Yıldız Futbolcular Tekme Tokat Kavga Etti(8/10)4

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord'un idmanında kavga çıktı.

İKİLİ MÜCADELEDE YERDE KALINCA SİNİRLENDİ

26 yaşındaki yıldız futbolcu Steven Berghuis, Sven van Beek ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Berghuis daha sonra sinirlerine hakim olamayınca van Beek'e tekme attı. Van Beek de tekmeye yumrukla karışılık verince ortalık bir anda karıştı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Takım arkadaşları iki futbolcunun daha fazla birbirlerine zarar vermesini engellemek amacıyla araya girdi ve kavgayı yatıştırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Büyük  Skandal  Yıldız  Futbolcular  Tekme  Tokat  Kavga  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER