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Büyük skandal! Taraftar canlı yayını bastı

BÜYÜK SKANDAL! TARAFTAR CANLI YAYINI BASTI

Yunanistan Federasyonu'nun 3 puanını sildiği ve 2 maç saha kapatma cezası verdiği PAOK'un taraftarı, Yunanistan televizyon kanalının canlı yayınını bastı.

Tarih : 07 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Büyük Skandal! Taraftar Canlı Yayını Bastı(6/10)2

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren PAOK, geçen hafta oynanan Olympiakos maçındaki çıkan olayların ardından Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 puan silme ve 2 maç saha kapatma cezası almıştı. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan PAOK'ta taraftarlar ise cezanın ardından sıra dışı bir yönteme gittiler.

SPİKER, PAOK'UN AÇIKLAMASINI OKUDU

Yaklaşık 40 kadar taraftar, Yunan ERT 3 televizyon kanalının canlı yayınını bastı ve sunucuya bir açıklama okuttular. Kanalın spikeri, "Özür dileriz ama programımızı iptal etmemiz gerekiyorr. PAOK taraftarları, açıklamalarını okumamızı istiyor" derken açıklamada şu sözlere yer verildi;

"EN BÜYÜK SKANDAL"

"Bu, spor tarihinin en büyük skandalı. Olympiakos yararına çalışan Yunanlılar bundan utanmalıdır. Yapılanın demokrasi ile alakası yoktur. Spor ile de bir alakası bulunmamaktadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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